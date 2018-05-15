Подозреваемый в краже картины Куинджи заявил о своей невиновности

Задержанный по подозрению в краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» 31-летний мужчина заявил, что не совершал преступления.

«Я не совершаю преступлений. Я — законопослушный гражданин России», — сказал мужчина во время задержания.

Он также сказал, что не был ранее судим и не привлекался к уголовной ответственности.

В то же время подозреваемый не смог уточнить, что делал 27 января, когда была похищена картина.

«Плохо помню. Мне надо освежить память», — сказал мужчина.

По данным правоохранителей, в декабре 2018 года мужчина задерживался полицией за хранение наркотиков, он является фигурантом уголовного дела и находился под подпиской о невыезде.

Полицейские задержали подозреваемого в поселке Заречье Московской области. Мужчину проверят на вменяемость и употребление наркотиков.