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Подозреваемый в краже картины Куинджи заявил о своей невиновности

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© youtube.com

Задержанный по подозрению в краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» 31-летний мужчина заявил, что не совершал преступления.

«Я не совершаю преступлений. Я — законопослушный гражданин России», — сказал мужчина во время задержания.

Он также сказал, что не был ранее судим и не привлекался к уголовной ответственности.

В то же время подозреваемый не смог уточнить, что делал 27 января, когда была похищена картина.

«Плохо помню. Мне надо освежить память», — сказал мужчина.

По данным правоохранителей, в декабре 2018 года мужчина задерживался полицией за хранение наркотиков, он является фигурантом уголовного дела и находился под подпиской о невыезде.

Полицейские задержали подозреваемого в поселке Заречье Московской области. Мужчину проверят на вменяемость и употребление наркотиков.

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