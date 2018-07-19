Спасатели пытаются взять на буксир танкеры, горящие в Черном море
- 24 января 2019, 09:30
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Горящие танкеры, движущиеся в российской акватории Черного моря в сторону Керченского пролива, спасатели пытаются взять на буксир, сообщает ТАСС.
Одно судно уже почти полностью сгорело, второе продолжает гореть, рассказали в Азово-Черноморском филиале морской спасательной службы.
«Погодные условия ухудшаются», — сказал собеседник агентства.
В среду вечером горящие танкеры «Канди» и «Маэстро» вошли в российские территориальные воды.
Находившиеся на стоянке в нейтральных водах недалеко от Крыма танкеры под флагами Танзании, перевозившие сжиженный газ, загорелись в понедельник, 21 января. По предварительной информации, причиной пожара могла стать передача топлива с борта на борт, осуществленная с нарушением правил безопасности.
Как сообщалось ранее, спасателям удалось эвакуировать 12 членов экипажей «Канди» и «Маэстро», тела еще 10 моряков были обнаружены в воде без признаков жизни. На данный момент неизвестной остается судьба еще 10 членов команд.
Во вторник вылетевший на поиски вертолет МЧС России не обнаружил следов их присутствия в акватории Черного моря.
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