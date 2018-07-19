Спасатели пытаются взять на буксир танкеры, горящие в Черном море

Горящие танкеры, движущиеся в российской акватории Черного моря в сторону Керченского пролива, спасатели пытаются взять на буксир, сообщает ТАСС.

Одно судно уже почти полностью сгорело, второе продолжает гореть, рассказали в Азово-Черноморском филиале морской спасательной службы.

«Погодные условия ухудшаются», — сказал собеседник агентства.

В среду вечером горящие танкеры «Канди» и «Маэстро» вошли в российские территориальные воды.

Находившиеся на стоянке в нейтральных водах недалеко от Крыма танкеры под флагами Танзании, перевозившие сжиженный газ, загорелись в понедельник, 21 января. По предварительной информации, причиной пожара могла стать передача топлива с борта на борт, осуществленная с нарушением правил безопасности.

Как сообщалось ранее, спасателям удалось эвакуировать 12 членов экипажей «Канди» и «Маэстро», тела еще 10 моряков были обнаружены в воде без признаков жизни. На данный момент неизвестной остается судьба еще 10 членов команд.

Во вторник вылетевший на поиски вертолет МЧС России не обнаружил следов их присутствия в акватории Черного моря.