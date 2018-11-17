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Вертолет МЧС не нашел моряков с горящих судов в Керченском проливе

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Вертолет МЧС не обнаружил тел в районе возгорания двух судов в Керченском проливе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спасательно-координационный центр (СКЦ) Росморречфлота.

Вертолет завершил поисково-спасательную операцию (ПСО), обследовав 1950 квадратных миль.

По данным центра, также район в 180 квадратных миль обследовали морские суда, они продолжают поиски, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что, по уточненным данным, были спасены 12 моряков, Коме того, из воды были извлечены 10 тел без признаков жизни.

Два судна «Канди» и «Маэстро» под флагами Танзании загорелись вечером в понедельник, 21 января, в нейтральных водах в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). Танкеры везли сжиженный газ. По предварительным данным, на одном из них произошел взрыв. На горящих судах находились 32 гражданина Турции и Индии.

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