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Российский изолятор понравился Алексу Лесли больше тайской тюрьмы

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, считает, что условия в российском изоляторе временного содержания (ИВС) гораздо лучше, чем в тайской тюрьме, сообщает «Интерфакс».

Сегодня мы проверили ИВС «Зябликово» и навестили, в частности, Александра Кириллова. На условия содержания у него жалоб нет, — рассказала агентству заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Светлана Метегина.

По ее словам, в Таиланде, как он рассказал, их держали впроголодь, кормили только рисом, а спать приходилось на полу.

Состояние у Александра нормальное… Единственное — он попросил побольше еды и кофе. Но это не значит, что в ИВС плохо кормят — там трехразовое полноценное питание, а кофе им, к сожалению, просто не положен, — отметила собеседник агентства.

Метегина также добавила, что члены комиссии не выявили нарушений по содержанию Кириллова.

Кириллов, вместе с Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) и еще одним человеком, прибывшим в минувший четверг в аэропорт Шереметьево из Таиланда, проходит в качестве одного из фигурантов возбужденного уголовного дела о вовлечении в проституцию.

Группу молодых людей задержали сотрудники правоохранительных органов в здании аэровокзала сразу после прилета.

Несколькими днями ранее они были депортированы из Таиланда, где получили уловные сроки за создание тайного преступного сообщества и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы.

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