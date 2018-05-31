Суд продлил задержание Рыбки и Лесли до вторника

Нагатинский суд столицы продлил срок задержания обвиняемых в вовлечении в занятие проституцией Анастасии Вашукевич, более известной под псевдонимом Настя Рыбка, и Алекса Лесли (Александр Кириллов) до вторника, 22 января. Таким образом, они проведут под стражей еще трое суток, передает ТАСС.

По информации агентства, возглавлявшая сегодняшний процесс судья Наталья Борисенко уточнила, что заседание по поводу избрания меры пресечения в отношении Вашукевич и Кириллова также состоится 22 января.

Сама обвиняемая отказалась признать инкриминируемую ей вину.

Я не виновата в том, в чем меня обвиняют. Мне реально хватит, в одно время фабриковались дела в Таиланде, Белоруссии, России и Европе, — заявила она.

Вашукевич также добавила, что уголовное дело против нее было возбуждено по заявлению ее бывшей подруги Анастасии Давыдовой, более известной под псевдонимом Саша Травка, передает агентство «Москва».

Ранее обе девушки вместе участвовали в «секс-тренингах», проводимых Лесли.

Анастасия Давыдова (на переднем плане) и Анастасия Вашукевич (вторая справа) на совместном фото. © vk.com

Напомним, Кириллов, вместе с Вашукевич и еще одним человеком, прибывшим в минувший четверг в аэропорт Шереметьево из Таиланда, проходит в качестве одного из фигурантов возбужденного уголовного дела.

Группу молодых людей задержали сотрудники правоохранительных органов в здании аэровокзала сразу после прилета.

Несколькими днями ранее они были депортированы из Таиланда, где получили уловные сроки за создание тайного преступного сообщества и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы.