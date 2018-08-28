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В интернете пытаются увидеть животное в оптической иллюзии

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  • 11 января 2019, 18:31
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

На первый взгляд, на рисунке изображены только чёрно-белые полоски, однако среди них скрывается неведомый зверь, которого вам надо найти. Картинку опубликовал на своей странице в Twitter инженер по нанотехнологиям из Новой Зеландии доктор Мишель Дикинсон (Michelle Dickinson).

«Вы сможете увидеть эту оптическую иллюзию, только если потрясёте головой (я серьёзно:))», — так подписал автор свою публикацию.

В комментариях тут же добавили, что ещё можно потрясти своим смартфоном, и это тоже сработает. Попробуйте и вы!

Какого зверя вам удалось увидеть? Пишите ответ в комментариях!

Потренируйте свою внимательность, также попробовав найти ёлочку со звездой на макушке и снеговика среди снежинок, отыскать Санта-Клауса на новогодней ярмарке, а также его нарядную шапку, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть один мешок денег среди коробок с подарками и обнаружить пять спрятанных в доме индеек

А на удачу найдите четырёхлистный клевер на картинке. Удачи!

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Комментарии (1)

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