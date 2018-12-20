Интернет ищет четырёхлистный клевер на удачу
- 19 декабря 2018, 23:31
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В народе говорят, что тому, кто найдёт четырёхлистный клевер, будет сопутствовать вечная удача. Предлагаем вам найти заветный клевер с четырьмя листочками на этой картинке, и везение обязательно начнёт улыбаться вам в самое ближайшее время!
Только постарайтесь справиться с заданием не более, чем 2 минуты. Удачи!
Как быстро вы отыскали четырёхлистный клевер? Похвастайтесь в комментариях!
А также попробуйте найти ёлочку со звездой на макушке и снеговика среди снежинок, отыскать Санта-Клауса на новогодней ярмарке, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть один мешок денег среди коробок с подарками и обнаружить пять спрятанных в доме индеек. Удачи!
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