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Интернет ищет четырёхлистный клевер на удачу

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  • 19 декабря 2018, 23:31
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В народе говорят, что тому, кто найдёт четырёхлистный клевер, будет сопутствовать вечная удача. Предлагаем вам найти заветный клевер с четырьмя листочками на этой картинке, и везение обязательно начнёт улыбаться вам в самое ближайшее время! 

Только постарайтесь справиться с заданием не более, чем 2 минуты. Удачи!

Как быстро вы отыскали четырёхлистный клевер? Похвастайтесь в комментариях! 

А также попробуйте найти ёлочку со звездой на макушке и снеговика среди снежинок, отыскать Санта-Клауса на новогодней ярмарке, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть один мешок денег среди коробок с подарками и обнаружить пять спрятанных в доме индеек. Удачи!

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