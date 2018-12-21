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Интернет ищет шапку Санта-Клауса

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  • 21 декабря 2018, 18:01
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Венгерский художник Гергели Дудаш (Gergely Dudás) или просто Dudolf прославился в интернете своими визуальными загадками. В преддверие Рождества иллюстратор нарисовал новую праздничную головоломку.

История такая: Санта-Клаус потерял свою шапку среди толпы нарядных снеговиков, а вам нужно её найти. Справитесь за 1 минуту? Поехали!

Как быстро вам удалось найти шапку? Похвастайтесь в комментариях!

А также попробуйте найти ёлочку со звездой на макушке и снеговика среди снежинок, отыскать Санта-Клауса на новогодней ярмарке, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть один мешок денег среди коробок с подарками и обнаружить пять спрятанных в доме индеек. Удачи!

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