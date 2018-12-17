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Интернет ищет Санта-Клауса на новогодней ярмарке

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  • 13 декабря 2018, 18:43
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

На праздничной новогодней ярмарке, среди толпы людей и волшебных персонажей потерялся один Санта-Клаус. Может он спрятался среди нарядных ёлок, а может стоит завороженный перед одним из прилавков или же несёт мешок с подарками детям. 

Ваша задача — найти старичка-мага. И сделать это за 1 минуту. Хотя, говорят, самый глазастый интернет-пользователь обнаружил Санту на этой картинке-загадке всего за 18 секунд. Поехали!

Как быстро вы нашли Санта-Клауса? Похвастайтесь в комментариях!

И попробуйте также отыскать ёлочку со звездой на макушке и снеговика среди снежинок, найти часы с неправильным временем, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть один мешок денег среди коробок с подарками и обнаружить пять спрятанных в доме индеек. Удачи!

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