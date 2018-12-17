Интернет ищет Санта-Клауса на новогодней ярмарке

На праздничной новогодней ярмарке, среди толпы людей и волшебных персонажей потерялся один Санта-Клаус. Может он спрятался среди нарядных ёлок, а может стоит завороженный перед одним из прилавков или же несёт мешок с подарками детям.

Ваша задача — найти старичка-мага. И сделать это за 1 минуту. Хотя, говорят, самый глазастый интернет-пользователь обнаружил Санту на этой картинке-загадке всего за 18 секунд. Поехали!

Как быстро вы нашли Санта-Клауса? Похвастайтесь в комментариях!



И попробуйте также отыскать ёлочку со звездой на макушке и снеговика среди снежинок, найти часы с неправильным временем, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть один мешок денег среди коробок с подарками и обнаружить пять спрятанных в доме индеек. Удачи!