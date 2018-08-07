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Сигареты подорожали

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© Dennis Skley/flickr.com (CC BY ND 2.0)

Цена пачки сигарет с 1 января 2019 года выросла на пять и более рублей. Это произошло из-за роста косвенных налогов в России.

«Акциз на пачку сигарет увеличится на 4,66 рубля. Плюс с 18 до 20 процентов вырастет НДС», — объяснил «Российской газете» член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.

Так как табачные компании склонны задирать цены на свою продукцию при каждом удобном случае, курильщикам не следует рассчитывать, что цены повысятся лишь на пять рублей. Будут ли сигареты дорожать в последующем — зависит от договоренностей между странами Евразийского экономического союза, которые обязаны согласовывать принципы своей налоговой политики.

Еще одна плохая новость для курильщиков: под Новый год Верховный суд решил наказывать курильщиков за нанесенный вред соседям. Речь идет о ситуациях, когда дым от сигарет попадает в квартиры жильцов. В таком случае они теперь они имеют право требовать компенсацию морального вреда, нанесенного курящими соседями.

В целом есть все основания бросать курить: недавно Минздрав разработал новый проект антитабачной политики, согласно которому продажа сигарет после 2050 года в России может быть полностью запрещена.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что с 1 января 2019 года в России подорожали жилищно-коммунальные услуги.

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