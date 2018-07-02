найти ×
   
  • USD
    69.47
  • EUR
    79.46
СохранитьСохранено0
×

-606497

В России подорожали услуги ЖКХ

Small f78f8d6c11

© Артем Геодакян/ТАСС

С 1 января 2019 года по всей России произошла первая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Коммуналка подорожала для всех физлиц на 1,7 процента.

Всего в наступившем году таких индексаций предусмотрено две. Второй раз плата вырастет 1 июля, причем в разных регионах — по-разному. В Адыгее, Башкортостане, Пермском крае, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Оренбургской областях и еще 32 регионах России цены на услуги ЖКХ летом вырастут на 2%. В остальных регионах коммуналка подорожает сильнее, например, в Москве — на 3,1% (всего 4,8% за 2019 год), а в Санкт-Петербурге — на 2,8% (всего 4,5% за год).

Раньше индексация тарифов происходила только один раз в год.

Кроме того, в Москве с 1 января 2019 года сразу на 7 процентов увеличился размер взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов. Теперь москвичи обязаны платить 18,19 рубля с квадратного метра жилой собственности. В прошлом году тариф на капремонт для жителей столицы составлял 17 рублей с квадратного метра.

Как сообщал «Ридус», в правительстве обсуждается массовая установка в оборудованные центральным газоснабжением дома «умных счетчиков» на газ по пять тысяч рублей за штуку. Это может произойти уже весной 2019 года, причем за счет самих россиян.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
8059632читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
12239493читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Советы
Как банки «выставляют на деньги» ни в чем не повинных людей

Что делать, если вам звонят из неизвестного вам банка и требуют вернуть деньги, которых вы не брали.

711293581читать позжечитаю позже

Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса02 июля 2018

Почти 97% людей неправильно моют руки во время приготовления мяса.

90179472читать позжечитаю позже