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Минздрав предложил запретить табак

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Министерство здравоохранения разработало новый проект антитабачной политики, согласно которому продажа сигарет после 2050 года может быть полностью запрещена.

«Целью новой концепции является существенное снижение распространенности потребления табака среди населения к 2050 году и последующее рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной продукции из оборота», — цитирует документ kp.ru.

В ближайшие 30 лет ведомство предлагает постепенно снижать уровень потребления табака в России, так чтобы к моменту запрета сигарет число курильщиков оказалось минимальным. Таким образом в Минздраве надеются снизить заболеваемость и смертность от связанных с курением болезней.

Для достижения означенных целей чиновники могут обязать производителей использовать однотонную упаковку для всех сигаретных пачек. Также в Минздраве намерены бороться с появлением новых видов табачной продукции и распространением электронных сигарет, а также некурительных табачных изделий.

Как сообщал «Ридус», еще в прошлом году Верховный суд фактически перевел всех курильщиков России на нелегальное положение, разрешив взыскивать с них компенсации за моральный, если их соседям мешает сигаретный дым.

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