Минздрав предложил запретить табак
- 26 декабря 2018, 03:54
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Министерство здравоохранения разработало новый проект антитабачной политики, согласно которому продажа сигарет после 2050 года может быть полностью запрещена.
«Целью новой концепции является существенное снижение распространенности потребления табака среди населения к 2050 году и последующее рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной продукции из оборота», — цитирует документ kp.ru.
В ближайшие 30 лет ведомство предлагает постепенно снижать уровень потребления табака в России, так чтобы к моменту запрета сигарет число курильщиков оказалось минимальным. Таким образом в Минздраве надеются снизить заболеваемость и смертность от связанных с курением болезней.
Для достижения означенных целей чиновники могут обязать производителей использовать однотонную упаковку для всех сигаретных пачек. Также в Минздраве намерены бороться с появлением новых видов табачной продукции и распространением электронных сигарет, а также некурительных табачных изделий.
Как сообщал «Ридус», еще в прошлом году Верховный суд фактически перевел всех курильщиков России на нелегальное положение, разрешив взыскивать с них компенсации за моральный, если их соседям мешает сигаретный дым.
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