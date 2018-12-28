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Верховный суд решил наказывать курильщиков за нанесенный вред соседям

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© pixabay.com

Если дым от сигарет попадает в квартиры жильцов, они имеют право требовать компенсацию морального вреда, нанесенного им курящими соседями.

Об этом говорится в обзоре судебной практики, опубликованном на сайте Верховного суда РФ.

В документе указывается на то, что жильцы многоквартирных домов могут курить только при условии, что табачный дым не проникает в квартиры их соседей. В противном случае с них вправе потребовать компенсацию пострадавшие граждане.

В качестве примера приводится прецедент, произошедший в Новосибирске, где местный житель пожаловался на соседа за курение на лоджии. По словам истца, проникавший в его квартиру сигаретный дым наносил вред здоровью несовершеннолетнего ребенка.

Истец потребовал в качестве компенсации 250 тысяч рублей. После того как суды первой и апелляционной инстанций отказались удовлетворить исковые требования, Верховный суд встал на сторону пострадавшего и присудил ему компенсацию в размере 5000 рублей.

Ранее Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях, а также разъяснил, в каких случаях нельзя наказывать за грязные номера автомобилей.

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