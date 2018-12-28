Бутиной смягчили условия содержания

Россиянке Марии Бутиной, обвиненной властями США в ведении незаконной деятельности в качестве иностранного агента, смягчили режим содержания в американской тюрьме. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека при ООН Ивана Мельникова.

Как только что мне сообщил отец Марии, ей позволили гулять днем и общаться с другими заключенными, — отчитался дипломат, добавив, что ранее подобной возможности Бутина была лишена.

Двумя неделями ранее Мария Бутина частично признала предъявленные ей обвинения, заявив, что вступала в сговор с целью нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов. После очередного заседания суда россиянка вернулась в одиночную камеру, где ее уже успели навестить дипломаты.

На этой неделе Мария Бутина жаловалась на холод: в ее помещении до сих пор не включили отопление.

Дело Марии Бутиной

Гражданку России Марию Бутину задержали на территории США 15 июля 2018 года.

Несколько дней спустя ей предъявили обвинения в работе иностранным агентом без уведомления властей США, связях с российской разведкой, нарушении американского закона о лоббировании и проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику.

18 июля американский суд арестовал россиянку без права внесения залога. В августе Бутину перевели из тюрьмы в Вашингтоне, поместив в одиночную камеру и предварительно изъяв ее личные вещи.

Впоследствии адвокаты россиянки неоднократно указывали на жесточайшие условия содержания в американской тюрьме.

28 ноября отец девушки обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с делом его дочери и поспособствовать оказанию помощи американским юристам, защищающим ее в суде. В начале декабря он же заявил, что Мария не намерена сотрудничать со следствием в обмен на американское гражданство.

Тем не менее 13 декабря Бутина признала свою вину в сговоре с целью нарушения законов об иностранных агентах.