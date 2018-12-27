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Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

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Находящаяся в американской тюрьме гражданка России Мария Бутина пожаловалась, что она мерзнет в камере, так как ей до сих пор не включили отопление, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы посольства РФ в Вашингтоне.

Российские дипломаты в очередной раз посетили Бутину, которой, как сообщал «Ридус», продлили срок содержания в одиночной камере.

«В отношении россиянки уже 36 дней подряд продолжает применяться режим административной сегрегации. В общей сложности она провела в полной изоляции уже более трех месяцев», — приводит агентство сообщение российского дипведомства.

Дипломаты отметили, что россиянка держится стойко и не теряет надежду на возвращение на Родину. Они потребовали, чтобы тюремная администрация проявляла гуманное отношение к гражданке России, сообщает Argumenti.ru.

Сотрудник посольства поздравили Бутину с наступающим Новым годом и Рождеством, а также передали ей «самые теплые пожелания от всех соотечественников, сопереживающих ей в непростой ситуации, вызванной произволом американских властей».

Мария Бутина на суде признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Он касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. На вопрос судьи, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов, россиянка ответила утвердительно.

Бутину задержали на территории США 15 июля, а несколько дней спустя ей предъявили обвинения в работе иностранным агентом без уведомления американских властей, а также в связях с российской разведкой, нарушении американского закона о лоббировании и проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику. 

В итоге суд арестовал россиянку 18 июля без права внесения залога, а в августе ее перевели из тюрьмы в Вашингтоне, поместив в одиночную камеру и предварительно изъяв ее личные вещи.

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Комментарии (1)

  • Small 56a29073e9
    Lora Fabianсегодня, 11:09

    Прально ибо не фиг.. Сидела бы в рашке на печи грызла сухари, тепло бы было. 😉

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