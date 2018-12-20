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Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме

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© Zuma\TASS

Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне посетили находящуюся в тюрьме гражданку России Марию Бутину, сообщает ФАН.

Они отметили, что россиянка все еще «находится в одиночной камере в условиях полной изоляции».

«Такой режим заключения применяется к ней уже более трех месяцев», — цитирует агентство сообщение посольства.

Дипломаты потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с гражданкой РФ и прекращения применения к ней столь жестких мер содержания, отмечает Argumenti.ru.

В дипломатическом ведомстве отметили, что продолжают добиваться скорейшего освобождения россиянки.

Как ранее сообщал «Ридус», на этой неделе Мария Бутина на суде признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Он касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. На вопрос судьи, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов, россиянка ответила утвердительно.

Бутина заключила сделку со следствием. Она отказалась от судебного процесса.

Марию Бутину задержали на территории США 15 июля, а несколько дней спустя ей предъявили обвинения в работе иностранным агентом без уведомления американских властей, а также в связях с российской разведкой, нарушении американского закона о лоббировании и проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику.

В итоге суд арестовал россиянку 18 июля без права внесения залога, а в августе ее перевели из тюрьмы в Вашингтоне, поместив в одиночную камеру и предварительно изъяв ее личные вещи.

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