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Бутину оставили в одиночной камере

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В США в очередной раз продлили срок содержания гражданки России Марии Бутиной в тюремной одиночной камере несмотря на то, что она пошла на сделку со следствием.

Как писал «Ридус», Бутина заключила сделку со следствием и отказалась от судебного процесса.

Тем не менее это не повлияло на меру пресечения, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Трепелков.

«В среду планируется очередное посещение Марии Бутиной сотрудниками посольства», — приводит агентство слова представителя российской дипмиссии.

Как рассказал газете «Известия» отец девушки Валерий Бутин, никаких объяснений, почему она останется в изоляторе, никто не дал.

На прошлой неделе сотрудники посольства РФ в США уже посещали в тюрьме Марию Бутину. Они отметили, что россиянка все еще «находится в одиночной камере в условиях полной изоляции».

Мария Бутина на суде признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Он касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. На вопрос судьи, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов, россиянка ответила утвердительно. 

Бутину задержали на территории США 15 июля, а несколько дней спустя ей предъявили обвинения в работе иностранным агентом без уведомления американских властей, а также в связях с российской разведкой, нарушении американского закона о лоббировании и проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику.

В итоге суд арестовал россиянку 18 июля без права внесения залога, а в августе ее перевели из тюрьмы в Вашингтоне, поместив в одиночную камеру и предварительно изъяв ее личные вещи.

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