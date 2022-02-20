В ЛНР сообщили об активном применении украинскими военными турецких дронов

Для ведения разведки в Донбассе ВСУ используют турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

Как сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко, они стали подлетать все ближе к линии боевого соприкосновения.

Он также отметил, что активизировались все виды разведки ВСУ в Донбассе.

По его словам, с начала текущих суток было зафиксировано 42 попытки ВСУ вести воздушную разведку вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

В Сети опубликовано видео, на котором силы ПВО Донецка ведут огонь по вражескому беспилотнику из зенитных орудий.

Кроме того, разведка ЛНР зафиксировала стягивание тяжелой артиллерии ВСУ и ее интенсивное применение при выполнении огневых задач в ночное время суток.

По данным СК РФ, 20 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели массированные обстрелы нескольких населенных пунктов ЛНР и ДНР, применив тяжелое вооружение и гранатометы. В результате ночного артиллерийского обстрела района шахты им. Скочинского города Донецка осколочные ранения получил 67-летний местный житель, а около 5 часов утра в результате артиллерийского обстрела села Пионерское в ЛНР погибли двое мирных жителей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.



В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики также сообщили, что подразделения ДНР вынуждены были открыть ответный огонь по огневым точкам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате их удалось подавить.

