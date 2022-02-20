Подразделения ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам ВСУ

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что подразделения ДНР вынуждены были открыть ответный огонь по огневым точкам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как заявил официальный представитель ведомства, было применено незапрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Он уточнил, что в результате удалось подавить огневые точки противника.

Корреспондент «Ридуса» рассказала, в каких случаях луганским ополченцам разрешено открывать ответный огонь. По словам сержанта территориального батальона, для начала нужно зафиксировать факт обстрела и доложить командирам, а те уже примут решение. «В каких-то случаях приказывают молчать и продолжать наблюдение, а в каких-то разрешают ответить огнем, симметрично или «на понижение», — объяснил он.



Ранее сообщалось о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков.

По данным СК РФ, 20 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели массированные обстрелы нескольких населенных пунктов ЛНР и ДНР, применив тяжелое вооружение и гранатометы. В результате ночного артиллерийского обстрела района шахты им. Скочинского города Донецка осколочные ранения получил 67-летний местный житель, а около 5 часов утра в результате артиллерийского обстрела села Пионерское в ЛНР погибли двое мирных жителей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Также сообщалось, что при обстреле поселка Зайцево, находящегося на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, ВСУ применили боеприпасы болгарского производства. Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, украинские боевики использовали 30 мм снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету производства болгарского завода «Арсенал».

