СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей в Донбассе

Следственный комитет РФ продолжает заниматься расследованием фактов применения в отношении гражданского населения Донбасса запрещенных средств и методов ведения войны.

По данным следствия, 20 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели массированные обстрелы нескольких населенных пунктов ЛНР и ДНР, применив тяжелое вооружение и гранатометы.

В результате ночного артиллерийского обстрела района шахты им. Скочинского города Донецка осколочные ранения получил 67-летний местный житель, а около 5 часов утра в результате артиллерийского обстрела села Пионерское в ЛНР погибли двое мирных жителей.

Армия ЛНР опубликовала кадры, запечатлевшие последствия атаки ВСУ на село Пионерское.

«Обстреливая населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте», — сообщается на сайте СК РФ.

По указанным фактам возбуждены два уголовных дела.

Ранее сообщалось, что при обстреле поселка Зайцево, находящегося на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, ВСУ применили боеприпасы болгарского производства. Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, украинские боевики использовали 30 мм снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету производства болгарского завода «Арсенал».

Обстрелы в Донбассе приняли регулярный характер. Объявленная в пятницу эвакуация жителей ЛДНР продолжается на фоне канонады. Корреспондент «Ридуса» зафиксировала на видео, как в момент посадки вынужденных беженцев в автобусы раздались выстрелы.