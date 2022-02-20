В ДНР зафиксировали использование ВСУ болгарских снарядов

При обстреле поселка Зайцево, находящегося на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили боеприпасы болгарского производства, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Он уточнил в Telegram-канале, что украинские боевики использовали 30 мм снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету производства болгарского завода «Арсенал».

По его словам, данный факт подтверждает поставки странами Запада на Украину летального вооружения для его использования при обстреле территорий непризнанных республик Донбасса.

Представитель Народной милиции отметил, что с начала текущих суток украинская сторона 29 раз открывала огонь по территории ДНР, из них 23 раза — с применением 122-миллиметровой артиллерии, а также 120- и 82-миллиметровых минометов. В результате было выпущено 254 снаряда и мины.

«Всего по территории ДНР выпущено более 425 снарядов, мин и гранат», — заключил он.

Как отмечает газета «Известия», ранее в ДНР сообщили, что в ночь на 20 февраля ВСУ обстреляли Старомихайловку, Петровское и Коммунаровку, а до этого были обстреляны Докучаевск, Октябрь, Сосновское, Александровка, Спартак и Донецк.

Обстрелы в Донбассе приняли регулярный характер. Объявленная в пятницу эвакуация жителей ЛДНР продолжается на фоне канонады. Корреспондент «Ридуса» зафиксировала на видео, как в момент посадки вынужденных беженцев в автобусы раздались выстрелы.

За пятницу и субботу из ЛНР было эвакуировано в Россию 16 747 человек, сообщает республиканский штаб территориальной обороны. 19 февраля, 2 266 человек эвакуировались с территории самопровозглашенной республики автомобильным транспортом, а еще 908 человек покинули ЛНР на железнодорожном транспорте.