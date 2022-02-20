Непривитые туристы смогут посещать Израиль с 1 марта

Власти Израиля приняли решение изменить правила въезда в страну.

С 1 марта на территорию этого государства будут пускать непривитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами.

Как следует из заявления канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, с 1 марта будет разрешен въезд непривитым туристам, но при условии выполнения двух ПЦР-тестов: перед отлетом и после посадки.

Ранее сообщалось, что с 9 января российские туристы, которые привились от коронавируса «Спутником V», смогут свободно въезжать в Израиль.

Также стало известно, что с 16 февраля привитые от коронавируса иностранные туристы, в том числе из России, смогут посетить Филиппины.

