Привитых «Спутником» россиян начнут пускать в Израиль с 9 января
- 08 января 2022, 15:56
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
С 9 января российские туристы, которые привились от коронавируса «Спутником V», смогут свободно въезжать в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве.
Правда, отмечают в дипмиссии, сохраняются некоторые нюансы, осложняющие въезд и пребывание россиян на территории Израиля. В частности, привитым «Спутником» туристам необходимо будет получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к коронавирусу, выполненный непосредственно в Израиле.
Напомним, с начала января власти Израиля стали разрешать въезд в страну людям из стран с умеренным уровнем заболеваемости, передает РИА Новости.
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