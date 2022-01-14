Привитые российские туристы скоро смогут отдыхать еще в одной стране

С 16 февраля привитые от коронавируса иностранные туристы, в том числе из России, смогут посетить Филиппины.

Как сообщил и. о. пресс-секретаря президента страны Карло Ногралес, обязательным требованием для всех иностранных граждан станет наличие подтверждения о прохождении полного курса вакцинации.

Этот документ нужно будет предъявлять в аэропорту отправления до посадки на рейс.

При этом нововведение не коснется иностранных дипломатов и их иждивенцев, лиц моложе 18 лет, а также тех, кто не может пройти вакцинацию по медицинским показаниям, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 9 января российские туристы, которые привились от коронавируса «Спутником V», смогут свободно въезжать в Израиль.