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001897

Привитые российские туристы скоро смогут отдыхать еще в одной стране

Георгий Самсонов
Филиппины.

Филиппины.

С 16 февраля привитые от коронавируса иностранные туристы, в том числе из России, смогут посетить Филиппины.

Как сообщил и. о. пресс-секретаря президента страны Карло Ногралес, обязательным требованием для всех иностранных граждан станет наличие подтверждения о прохождении полного курса вакцинации.

Этот документ нужно будет предъявлять в аэропорту отправления до посадки на рейс.

При этом нововведение не коснется иностранных дипломатов и их иждивенцев, лиц моложе 18 лет, а также тех, кто не может пройти вакцинацию по медицинским показаниям, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 9 января российские туристы, которые привились от коронавируса «Спутником V», смогут свободно въезжать в Израиль.

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