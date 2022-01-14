Привитые российские туристы скоро смогут отдыхать еще в одной стране
- 14 января 2022, 17:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С 16 февраля привитые от коронавируса иностранные туристы, в том числе из России, смогут посетить Филиппины.
Как сообщил и. о. пресс-секретаря президента страны Карло Ногралес, обязательным требованием для всех иностранных граждан станет наличие подтверждения о прохождении полного курса вакцинации.
Этот документ нужно будет предъявлять в аэропорту отправления до посадки на рейс.
При этом нововведение не коснется иностранных дипломатов и их иждивенцев, лиц моложе 18 лет, а также тех, кто не может пройти вакцинацию по медицинским показаниям, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что с 9 января российские туристы, которые привились от коронавируса «Спутником V», смогут свободно въезжать в Израиль.
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