Названы симптомы омикрон-штамма, которые могут долго не проходить

Стали известны шесть кожных проявлений штамма коронавируса «омикрон», некоторые из которых способны сохраняться очень долго.

Выявили их британские врачи, создавшие ZOE COVID — приложение по отслеживанию симптомов коронавирусной инфекции.

Как пишет Daily Express, первое место в списке занимают «ковидные пальцы». Так называется состояние, при котором пальцы ног у инфицированных становятся красными, фиолетовыми или синеватыми, а иногда покрываются сыпью. Кроме того, могут появляться волдыри и зуд. Специалисты отмечают, что такой симптом характерен и для других вариантов коронавируса.

У больных «омикроном» может наблюдаться потрескивание и воспаление на губах, а также похожая на экзему сухость кожи, которая, как правило, появляется на шее и груди, куда попадает солнечный свет.

«Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно долго не проходит», — цитирует врачей издание.

Еще одним симптом они назвали сыпь, похожую на потницу. По словам медиков, она может не проходить неделями. При «омикроне» также бывает сыпь, характерная для крапивницы. Кроме того, пациенты сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения, отмечают эксперты.

Ранее «Ридус» писал о том, что волна нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона, ожидает человечество по окончании пандемии коронавируса. Об этом заявил замдиректора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин.

В свою очередь врач гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова сообщила, что у переболевших COVID-19 может наблюдаться изменение запаха пота.

