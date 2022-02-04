Выявлено новое осложнение после коронавируса

У переболевших COVID-19 может наблюдаться изменение запаха пота, сообщила врач гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

Она отметила, что так проявляется осложнение после коронавируса и оно никак не связано с дерматологией.

По ее словам, постковидный синдром связан с массой серьезных осложнений, которые влекут за собой изменения во внутренних органах.

«Обязательно нужно после болезни смотреть микроэлементы, потому что они могут вызывать аутоиммунные заболевания, а те, как следствие, уже дают специфический запах пота», — предупредила Филатова в беседе с URA.RU.

Эндокринолог объяснила, что после COVID-19 может меняться флора кишечника, а специфический запах и высыпание на коже могут появиться из-за кишечного дисбактериоза. Поэтому, чтобы не было тяжелых последствий, следует обратиться к врачу и сдать необходимый набор анализов. «Это может быть биохимия, микроэлементы: калий, натрий хлор, селен цинк, витамины группы B и D, C-реактивный белок, гормоны щитовидной железы», — уточнила она.

В свою очередь врач-эндокринолог Алексей Калинчев обратил внимание на другие причины изменения запаха пота. По его мнению, так может восстанавливаться обоняние после коронавируса. Специфический запах также характерен при нарушении обмена веществ, добавил он.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что омикрон-штамм может вызывать проблемы неврологического характера. Он предположил, что у переболевших этим вариантом коронавируса ухудшится сон, усилятся головные боли и повысится тревожность.