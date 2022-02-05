Невролог предупредил о волне заболеваний, ожидающих мир после пандемии

Волна нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона, ожидает человечество по окончании пандемии коронавируса.

Об этом заявил замдиректора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин.

Он отметил, что такой вывод заставляют сделать исследования изменений в мозге людей, скончавшихся от коронавируса. По его словам, специалисты лаборатории нейроморфологии Научного центра неврологии увидели большое количество включений белковых, которые характерны для нейродегенеративных заболеваний.

«В различных нейронах в различных отделах мозга мы видим вкрапления патологических белков, которые обычно видны в мозге пациентов, страдающих теми или иными нейродегенеративными заболеваниями», — приводит ФАН слова невролога, сказанные в эфире программы «Посоветуйте, доктор» на «Радио России».

Иллариошкин добавил, что от 65 до 80% пациентов, перенесших COVID-19, в дальнейшем сталкиваются с неврологическими осложнениями. Он также обратил внимание на то, что степень тяжести коронавирусной инфекции не очень связана с частотой отдаленных неврологических последствий и все чаще наблюдается у пациентов, которые переболели в нетяжелой форме.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что омикрон-штамм может вызывать проблемы неврологического характера. Он предположил, что у переболевших этим вариантом коронавируса ухудшится сон, усилятся головные боли и повысится тревожность.

В свою очередь врач гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова сообщила, что у переболевших COVID-19 может наблюдаться изменение запаха пота.

