В «Промомеде» готовы производить препарат от COVID «Эсперавир» непрерывно

Новый отечественный препарат от коронавируса «Эсперавир» будут производить 24 часа в сутки, сообщил председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.

«Эсперавир» (международное непатентованное наименование — «Молнупиравир») был зарегистрирован Минздравом РФ 3 февраля.

Производить его собираются на заводе «Биохимик» в Мордовии.

«Могу только пообещать, что наши производственные мощности будут работать в три смены 24 часа в сутки. Не будет ни одной неудовлетворенной заявки», — рассказал «РИА Новости» Белый.

Он отметил, что список первых регионов, которые получат препарат, зависит от министерства здравоохранения.

«Мы будем работать на то, чтобы все регионы получили препарат в необходимом количестве», — заверил глава «Промомеда» в интервью агентству.

По его словам, это лекарство позволяет уменьшить риски ухудшения состояния и госпитализации.



Напомним, в ноябре прошлого года регистрацию прошел первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса «Арепливир» (фавипиравир). Он разработан в ГК «Промомед».

Как писал ранее «Ридус», глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова призналась, что на себе испытала новый отечественный препарат для лечения коронавируса «Мир-19».