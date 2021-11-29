Скворцова проверила на себе новый препарат от коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова призналась, что на себе испытала новый отечественный препарат для лечения коронавируса «Мир-19».

«Да, я пробовала. Я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Скворцова также поделилась своими впечатлениями от препарата. По ее словам, он имеет сладковатый вкус, а вдыхать его нужно в течение 10 минут раз в 4−5 часов несколько дней.

Она отметила, что если подышать препаратом после контакта с заболевшим, вирусная нагрузка на организм резко снижается. Глава ФМБА рассказала, что на протяжении нескольких часов контактировала с пациентом, который не знал о своем диагнозе и при этом имел очень высокую концентрацию вируса. Как только стало известно о его болезни, она применила «МИР 19» и не заболела, сообщает «РЕН ТВ».

В настоящее время завершается вторая фаза клинических исследований препарата. ФМБА подало в Минздрав РФ соответствующий отчет и ожидает завершения процедуры регистрации препарата, отмечает ТАСС.

Как писал ранее «Ридус», «Мир-19» предназначен для профилактики и лечения COVID-19 путем ингаляций или назального введения (капли в нос). Он прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.



Ранее Скворцова заявила, что «Мир-19» будет эффективен против южноафриканского штамма «омикрон». Она также заверила, что ФМБА готово за несколько дней создать тест-систему, распознающую омикрон-штамм коронавируса.

В свою очередь директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург определил сроки получения вакцины против омикрон-штамма.