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004411

В России зарегистрирован первый в стране инъекционный препарат от COVID-19

Георгий Самсонов
Производство препарата от коронавируса "Арепливир" на заводе "Биохимик" в Саранске.

Производство препарата от коронавируса "Арепливир" на заводе "Биохимик" в Саранске.

© Станислав Красильников/ТАСС

Регистрацию прошел первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса «Арепливир» (фавипиравир).

Он разработан в ГК «Промомед».

Планируется, что до конца 2021 года противовирусный препарат начнет поступать в стационары всех регионов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика, своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19.

Арепливир © Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Арепливир © Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Накануне глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российские ученые разрабатывают лекарство, способное подавлять размножение коронавируса даже у пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. По его словам, клинические испытания нового препарата начнутся в январе 2022 года, а завершатся через три-четыре месяца, пишет газета «Известия».

До этого Гинцбург сообщил о разработке препарата из антител для лечения заболевших COVID-19. Его испытания также начнутся в январе.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что лечение коронавируса провоцирует ускорение его мутации.

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