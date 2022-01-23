ВОЗ: пандемия коронавируса может закончиться в Европе благодаря «омикрону»

Омикрон-штамм может положить конец COVID-19 в Европе, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Вполне вероятно, что регион приближается к концу пандемии», — цитирует его AFP.

Клюге объяснил, что после резкого роста числа случаев омикрон-штамма в Европе временно будет существовать глобальный иммунитет. По его словам, он сформируется в том числе благодаря вакцинации и сезонным особенностям вируса, пишет ФАН.



В то же время эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем «омикрон».

Выступая в программе «Наука за пять минут», она указала на то, что чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться. «"Омикрон» не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность", — цитирует эксперта «360».

Как сообщал «Ридус», мир может столкнуться с пандемиями, которые окажутся существенно более опасными, чем коронавирус. Об этом предупредил основатель компании Microsoft Билл Гейтс и призвал государства выделить средства на борьбу с надвигающимися угрозами.



Ранее руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением доктор медицинских наук Гузель спрогнозировала сроки и масштабы волны «омикрона» в России. По ее мнению, спада эпидемии можно ожидать к концу марта — в апреле.



В свою очередь отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что наибольшая опасность штамма коронавируса «омикрон» заключается в том, что его можно легко принять за простуду из-за похожих симптомов. А поскольку инфицированные не всегда способны своевременно заподозрить у себя COVID-19, это может привести к хроническим ЛОР-заболеваниям.

