Специалист спрогнозировала сроки и масштабы волны «омикрона» в России

Волна омикрон-штамма в России спадет к середине весны, сообщила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением доктор медицинских наук Гузель Улумбекова.

По ее словам, 80 тысяч заражений в сутки выглядят достаточно реалистично, однако эти показатели могут быть и больше.

«У нас, скорее всего, пик будет через неделю-две», — спрогнозировала она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Улумбекова выразила надежду, что с пятой волной ковида удастся справиться, хотя это и потребует немалых усилий. По ее мнению, спада эпидемии можно ожидать к концу марта — в апреле.

«Глядя на Южную Африку, откуда стартовал „омикрон“, а также некоторые страны Европы и США, мы видим: после стремительного нарастания волны заболеваемости и достижения пика она почти столь же быстро идет на спад», — цитирует ее kp.ru.

Она также предупредила, что в ближайшие годы придется столкнуться с тяжелыми, запущенными формами болезней, поскольку из-за борьбы с COVID-19 многие о них «забыли».

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что наибольшая опасность штамма коронавируса «омикрон» заключается в том, что его можно легко принять за простуду из-за похожих симптомов. А поскольку инфицированные не всегда способны своевременно заподозрить у себя COVID-19, это может привести к хроническим ЛОР-заболеваниям.