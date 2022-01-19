Билл Гейтс предупредил о пандемиях опаснее COVID-19

Мир может столкнуться с пандемиями, которые окажутся гораздо опаснее коронавируса, предупредил основатель Microsoft Билл Гейтс.

В связи с этим он призвал государства выделить средства на борьбу с надвигающимися угрозами.

«Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти десятки миллиардов жизней, — довольно хорошая страховка», — цитирует его Financial Times.

Никаких конкретных данных о надвигающейся угрозе Гейтс не привел, однако заметил, что грядущая пандемия будет еще более сильным патогеном. По его словам, штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов.

Предприниматель заявил, что в настоящее время решение проблемы неравенства в области доступа к вакцинам целиком зависит от филантропов и правительств богатых стран. Такое положение вещей Гейтс назвал странным.

Примечательно, что ранее он спрогнозировал спад пандемии коронавируса после завершения волны омикрон-штамма.

Как сообщал «Ридус», 10 самых обеспеченных людей мира стали вдвое богаче за время пандемии — их совокупное состояние увеличилось с 700 миллиардов до 1,5 триллионов долларов.