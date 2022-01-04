В Алма-Ате силовики применили против протестующих светошумовые гранаты

На площади Республики в центре Алма-Аты участники акции протеста стали громить полицейские машины и применять силу в отношении сотрудников правоохранительных органов.

В ответ силовики применили спецсредства, включая светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как сообщает ФАН, один из полицейских был избит разбушевавшейся толпой.

По данным издания, на площади Республики собрались примерно 1000 человек. В противостояние с протестующими вступили представители всех силовых структур Казахстана.

Городской акимат оцеплен полицией.

Обращение к народу президента страны Касым-Жомарта Токаева, в котором он пригрозил протестующим карательными мерами и заверил, что власть не падет, только разгневало недовольных властью граждан.

Как рассказал Telegram-каналу Readovka журналист KazTag, несколько тысяч человек прорвали на площади полицейское оцепление со всех сторон.

«Полицейские, которые стояли со щитами, они после этого куда-то делись. Сначала перед ними стояли такие заборчики — ограждения, сначала снесли эти заборы, потом прорвались в сторону площади. Здесь не меньше 5 тысяч человек, может быть больше», — сообщил собеседник паблика.

По его словам, протестующие разбивают щиты, брошенные полицейскими, и бросают осколки в сторону баррикад, выстроенных силовиками.

«Протестующие переворачивают на крышу и разбивают полицейские автобусы, полицейские легковые автомобили. Они разломали скамейки, сделали из них палки и этими палками разбивают машины», — добавил он.

Ранее сообщалось, что акции протеста, начавшиеся на западе Казахстана из-за недовольства повышением цен на сжиженный газ, распространились практически на все города страны. В том числе митинги проходят Нур-Султане, Астане и Алма-Ате. Во многих городах полностью отключен мобильный интернет, заблокированы мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal.

В казахстанском городе Актау не стали расходиться даже после того как к ним вышел вице-премьер страны и пообещал снизить цены на газ. Участники акции протеста потребовали встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Ридус» также писал о том, что власти Казахстана опасаются повторения событий декабря 2011 года, когда в Мангистауской области случились массовые беспорядки с участием ранее уволенных работников нефтедобывающих предприятий. Тогда погибли 16 человек, десятки получили ранения.