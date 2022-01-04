Все крупные города Казахстана охвачены акциями протеста

Акции протеста, начавшиеся на западе Казахстана из-за недовольства повышением цен на сжиженный газ, распространились практически на все города страны.

В том числе митинги проходят Нур-Султане, Астане и Алма-Ате.

Во многих городах полностью отключен мобильный интернет, заблокированы мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal. В Алма-Ате полностью отключили доступ к Сети, проблемы со связью подтвердили в казахстанском офисе «Билайна». Казахстанский оператор мобильной связи Kcell объяснил перебои со связью в Алма-Ате действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности.

Как сообщают местные СМИ, бойцы СОБР задержали несколько десятков человек, собравшихся около ледового дворца «Алматы Арена». Кроме того, в Шымкенте в автозаке увезли несколько десятков человек, пришедших к зданию администрации с требованием повышения зарплаты.

На видео сняли шествие тысяч протестующих по улицам Алма-Аты. Все они направляются к площади Республики.

К социально-экономическим требованиям добавились политические: отставка парламента, правительства и снятие неприкосновенности с бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Между тем политолог Андрей Кортунов предположил в беседе с «360», что протесты в Казахстане могут вызвать озабоченность у руководства страны, но далеко идущих последствий иметь не будут.

Ранее сообщалось, что протестующие в казахстанском городе Актау не стали расходиться даже после того как к ним вышел вице-премьер страны и пообещал снизить цены на газ. Участники акции протеста потребовали встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Ридус» также писал о том, что власти Казахстана опасаются повторения событий декабря 2011 года, когда в Мангистауской области случились массовые беспорядки с участием ранее уволенных работников нефтедобывающих предприятий. Тогда погибли 16 человек, десятки получили ранения.

