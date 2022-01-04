Акции протеста в Казахстане продолжились после обещания снизить цену на газ

Протестующие в казахстанском городе Актау не стали расходиться даже после того как к ним вышел вице-премьер страны и пообещал снизить цены на газ.

Участники акции протеста требуют встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее он попросил жителей республики, требующих снизить цену на сжиженный газ, «проявить ответственность и готовность к диалогу», пока власти будут искать «взаимоприемлемое решение» проблемы.

Как рассказал «360» журналист, автор проекта «За нами уже выехали» Дмитрий Дубовицкий, в настоящее время протестующие в Актау угрожают не выпустить с площади главу Мангистауской области.

«Это самые крупные протесты за последние несколько лет. Триггером послужило резкое повышение стоимости сжиженного газа в Мангистауской области, которым заправляются здесь практически все автовладельцы», — объяснил Дубовицкий в интервью телеканалу.

Он напомнил, что цену на топливо подняли до 120 тенге (примерно 20 рублей). Для нефтедобывающего региона такое повышение стало очень резким, в результате чего акции протеста начались в городе Жанаузен, а затем против подорожания газа выступили и в Актау.

По словам журналиста, митинги охватили едва ли не весь запад страны. Кроме того, поступает информация, что группы протестующих появились в Караганде, Кустанае и других городах страны.

Собеседник телеканала отметил, что участники акций перекрывают площади и подъезды, им глушат мобильный интернет, уже заблокированы два сайта, освещавшие протесты. При этом, по его сведениям, задержаний не так много.

Дубовицкий рассказал, что с каждым днем требования протестующих становятся жестче. «Еще вчера жители Жанаузена и Актау требовали снижения цен на газ до 50 тенге за литр и улучшения жизни. Сегодня потребовали отставки премьер-министра Казахстана и диалога с президентом страны», — подчеркнул он.

Как писал ранее «Ридус», власти Казахстана опасаются повторения событий декабря 2011 года, когда в Мангистауской области случились массовые беспорядки с участием ранее уволенных работников нефтедобывающих предприятий. Тогда погибли 16 человек, десятки получили ранения.