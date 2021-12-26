Кадыров: у силовиков нет данных об исчезновении в Чечне 17 человек

Комментируя публикации в местных СМИ, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что силовики не располагают информацией об исчезновении 17 жителей республики.

Так Кадыров ответил в ходе пресс-конференции на вопрос журналистки о появившихся в местных СМИ сообщениях о якобы исчезновении 17 родственников блогеров, живущих за границей. СМИ полагают, что это связано с критикой власти в Чечне.

«Сейчас они говорят, что похитили, я тоже слышал: женщин, родственников, да, 17 человек, говорят. Я задал вопрос Росгвардии, МВД, ФСБ, у них такой информации нет», — цитирует Кадырова «РИА Новости».

Он добавил, что если у СМИ есть доказательства, пусть предоставят.

Кадыров также объяснил назначение своей дочери Айшат на пост министра культуры региона тем, что был свидетелем ее успехов в решении проблем культурной сферы.

При этом глава Чечни отметил, что женщине можно доверить руководство министерством или районом, а вот управлять республикой может только мужчина.

«Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина», — приводит слова Кадырова ФАН.



Ранее стало известно, что министра культуры Чечни 22-летнюю Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека». Она была назначена на этот пост в октябре 2021 года, а до этого в течение года занимала должность первого замминистра культуры.

Также сообщалось, что Кадыров подписал указ о награждении другой своей дочери, начальницы грозненского департамента дошкольного образования 21-летней Хадижат Кадыровой медалью «За заслуги перед Чеченской республикой». Она была удостоена награды «за вклад в развитие системы дошкольного образования и добросовестную работу».

