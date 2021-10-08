Министром культуры Чечни назначена 22-летняя дочь Кадырова

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова 22-летняя Айшат назначена на должность министра культуры республики.

Об этом сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

До этого Айшат Кадырова занимала пост первого замминистра культуры Чечни.

«Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами», — написал Даудов на своей официальной странице в Instagram.

Он отметил, что Айшат Кадырова внесла колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добилась высоких показателей во всех направлениях деятельности Минкультуры.

Айшат Рамзановна Кадырова родилась 31 декабря 1998 года. Она окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года являлась директором модного дома Firdaws. В сентябре прошлого года стала первым замминистра культуры Чечни.

Показ линии одежды главного дизайнера Дома моды Firdaws Айшат Кадыровой в Грозном. © AP / ТАСС

Многие пользователи Сети посчитали назначение Кадыровой вполне заслуженным. Впрочем, не обошлось и без иронии.

Как писал ранее «Ридус», в декабре 2017 года появилась новость о том, что дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат открыла бутик женского белья и аксессуаров для интимной жизни. Кадыров, часто высказывающийся по самым разным вопросам национального и мирового масштаба, на этот раз от комментариев воздержался. А вот министр Чечни по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров не скрывал своего гнева. Статью он назвал «гнусной клеветой» и подчеркнул, что это не останется безнаказанным.

Открытие первого бутика дома моды Firdaws в Москве. © Сергей Карпухин / ТАСС

В январе 2020 года Айшат Кадырова открыла ресторан «Париж» в центре Грозного. Об этом в соцсетях написал Рамзан Кадыров. В будущем подобные заведения планируют открыть в Москве и во Франции. В сообщении подчеркивается, что ресторан располагается на проспекте Владимира Путина.