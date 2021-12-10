Кадыров наградил свою дочь медалью «За заслуги перед Чеченской республикой»

Начальник грозненского департамента дошкольного образования Хадижат Кадырова награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой».

Соответствующий указ подписал ее отец, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов написал на своей странице в Instagram, что вручил эту награду Хадижат Рамзановне Кадыровой «по поручению дорогого брата, главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова».

Таймасханов уточнил, что Кадырова удостоена этой чести за вклад в развитие системы дошкольного образования и добросовестную работу.

Напомним, 21-летняя Хадижат Кадырова возглавляет департамент дошкольного образования города Грозный с декабря прошлого года.

Как писал ранее «Ридус», в начале октября 2021 года старшая дочь главы региона Айшат Кадырова была назначена на должность министра культуры Чечни.