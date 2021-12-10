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Кадыров наградил свою дочь медалью «За заслуги перед Чеченской республикой»

Георгий Самсонов
Хадижат Кадырова

Хадижат Кадырова

© соц.сети

Начальник грозненского департамента дошкольного образования Хадижат Кадырова награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой».

Соответствующий указ подписал ее отец, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов написал на своей странице в Instagram, что вручил эту награду Хадижат Рамзановне Кадыровой «по поручению дорогого брата, главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова».

Таймасханов уточнил, что Кадырова удостоена этой чести за вклад в развитие системы дошкольного образования и добросовестную работу.

Напомним, 21-летняя Хадижат Кадырова возглавляет департамент дошкольного образования города Грозный с декабря прошлого года.

Как писал ранее «Ридус», в начале октября 2021 года старшая дочь главы региона Айшат Кадырова была назначена на должность министра культуры Чечни.

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