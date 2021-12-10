Кадыров наградил свою дочь медалью «За заслуги перед Чеченской республикой»
- 10 декабря 2021, 18:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Начальник грозненского департамента дошкольного образования Хадижат Кадырова награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой».
Соответствующий указ подписал ее отец, глава Чечни Рамзан Кадыров.
Руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов написал на своей странице в Instagram, что вручил эту награду Хадижат Рамзановне Кадыровой «по поручению дорогого брата, главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова».
Таймасханов уточнил, что Кадырова удостоена этой чести за вклад в развитие системы дошкольного образования и добросовестную работу.
Напомним, 21-летняя Хадижат Кадырова возглавляет департамент дошкольного образования города Грозный с декабря прошлого года.
Как писал ранее «Ридус», в начале октября 2021 года старшая дочь главы региона Айшат Кадырова была назначена на должность министра культуры Чечни.
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