Иммунолог предупредил о риске внезапной смерти спустя месяцы после COVID

Перенесшие коронавирус могут умереть спустя несколько месяцев после выздоровления, сообщил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, такому риску подвержены пожилые, имеющие хронические заболевания и тяжело переболевшие COVID-19.

Он уточнил, что смерть в таких случаях, как правило, наступает в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба.

«После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении», — рассказал Крючков в беседе с URA.RU, добавив, что в результате через 3−4 месяца человек умирает либо от инсульта, либо от тяжелого инфаркта.

При этом Крючков обратил внимание, что такие люди не попадают в статистику смертей, вызванных коронавирусом.

В свою очередь иммунолог Михаил Костинов подчеркнул в интервью изданию, что 80% тяжело перенесших COVID-19 страдают от ухудшения функций сердца.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» может вызвать тяжелое течение болезни у не переболевших COVID-19 и непривитых.

Кроме того, иммунолог Владимир Болибок заявил, что омикрон-штамм в два раза увеличит в России волну заболеваемости коронавирусом, которая наблюдалась при доминировании «дельты».

