Иммунолог заявил, что «омикрон» вдвое увеличит заболеваемость COVID в РФ

Омикрон-штамм в два раза увеличит в России волну заболеваемости коронавирусом, которая наблюдалась при доминировании «дельты», полагает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

При этом он отметил, что показатели официальной статистики будут зависеть от пропускной способности ПЦР-лабораторий.

«То, что было раньше, можно умножить на два совершенно спокойно. Те же 80 тысяч заболевших ежедневно вероятно будут», — сказал врач в беседе с URA.RU.

По его словам, число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 — это вопрос тестирования. Он пояснил, что в некоторых регионах заболеваемость растет, а потом останавливается из-за того, что мощность лабораторий ПЦР-тестирования исчерпана.

В свою очередь вирусолог Павел Волчков напомнил, что в России совсем недавно прошла волна ревакцинации, что может сказаться на динамике распространения омикрон-штамма.

«Это будет зависеть от эффективности наших вакцин, которыми привились, и последнего эпизода массовой ревакцинации», — объяснил он в интервью изданию.

Между тем член-корреспондент РАН Сергей Нетесов подчеркнул, что Россия не готова к борьбе с распространением нового варианта коронавируса. «Все зависит от доли тех людей, которые не применяют, и не будут применять защитные меры: вакцинацию и маски», — уточнил он.

Ранее в крупных западных фармацевтических компаниях Pfizer и Moderna заявили о вероятности одновременного заражения штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта».