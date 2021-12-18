Вирусолог назвал тех, кто тяжелее всего перенесет омикрон-штамм

Новый штамм коронавируса «омикрон» может вызвать тяжелое течение болезни у не переболевших COVID-19 и непривитых.

Такое мнение высказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, переболевшие коронавирусом и вакцинированные легко перенесут омикрон-штамм.

«А вот те люди, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», — предупредил ученый в беседе с URA.RU.

При этом он отметил, что коронавирусу все сложнее подобраться к людям, которые еще не заразились. «Потому что они каким-то образом два года смогли находиться в иммунологическом буфере, видимо, из переболевших людей, которые за счет собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность», — объяснил Волчков.

В свою очередь вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков обратил внимание, что COVID-19 все еще представляет опасность для людей с хроническими заболеваниями. «Наиболее тяжело будут болеть те, у кого запаса сил недостаточно для того, чтобы переносить даже небольшие стрессы», — пояснил собеседник издания.

По мнению ученого, омикрон-штамм может стать проблемой и для детей, поскольку у них тоже мало сил, чтобы бороться с серьезными инфекциями. В то же время пока неясно, какие осложнения могут быть после перенесенного «омикрона», подчеркнул он.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что омикрон-штамм в два раза увеличит в России волну заболеваемости коронавирусом, которая наблюдалась при доминировании «дельты».

Кроме того, в крупных западных фармацевтических компаниях Pfizer и Moderna заявили о вероятности одновременного заражения штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта».

