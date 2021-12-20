Полицейские нашли в Ачинске часть денег, украденных кассиршей банка

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли в Ачинске часть денег, украденных кассиршей банка.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, два миллиона рублей были изъяты из тайника, который находился в гараже.

Более 180 тысяч рублей полицейские обнаружили в ходе обыска у подозреваемых и их родственников.

Кроме того, у одного из фигурантов дела был изъят автомобиль. Иномарку поместили на спецстоянку.

Напомним, 30-летняя кассирша Анна Григорьева исчезла в ночь с 6 на 7 декабря вместе с деньгами ачинского отделения «Альфа-банка». На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как Анна вытаскивала деньги из сейфа.

Финансовая организация заявила о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро.

Неделю спустя пропавшая кассирша явилась в полицию после того, как правоохранители попросили ее мать посодействовать раскрытию хищения из банка.

По делу о хищении более 20 миллионов рублей из банка в Ачинске также был задержан еще один подозреваемый. Им оказался 30-летний супруг Григорьевой.