Психолог объяснил, почему укравшая миллионы кассирша стала «героиней»

Кассиршу одного из банков Ачинска не могут найти уже три дня.

Она ушла из дома ночью 7 декабря и бесследно исчезла, а вместе с ней из банка пропали почти 23 миллиона рублей в разной валюте.

Подтверждением того, что кражу совершила 30-летняя Анна Григорьева, стало видео с камер наблюдения.

На кадрах видно, как она вынимает из сейфа коробку с деньгами и уносит ее с собой.

Пользователи Сети не только не стали ее осуждать, но превратили ее в «народную героиню». «Молодец. Будет что в старости вспомнить!», «Дай бог ей здоровья!», «Беги, Аня, беги, такой шанс один на миллион!», «Гуляй, девушка, гуляй!», «Красава. Нахлобучила банк», «Надеюсь, не найдут ее. Вот красотка», — так комментируют историю с кражей в соцсетях.

Примечательно, что похожая реакция была и на ограбление банка, совершенное Луизой Хайруллиной, сбежавшей с 25 миллионами рублей. Правда, узнав, что женщина пошла на преступление ради мужа-игромана, пользователи поубавили свой восторженный пыл.

Психолог Николай Рычков считает, что народ рассуждает так: в силу того, что население нищее, то обворовать богатых у данной группы людей сравнимо с таким явлением как «робингудство».

«То есть, люди не воспринимают это как преступление. Для них это просто справедливое распределение денежных средств — от более богатого более бедному», — объяснил он в беседе с kp.ru.

По словам Рычкова, это нездоровая ситуация, но в силу того, что времена сейчас смутные, у разных групп населения сложилось представление, что с точки зрения закона такая ситуация, конечно, плоха, но в целом понятна и вызывает сочувствие.

Как отмечает издание, на Анну Григорьеву заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

«Ридус» писал ранее о том, что суд города Салавата вынес приговор по делу бывшей кассирши «Россельхозбанка» Луизы Хайруллиной, которая похитила с места работы более 23 миллионов рублей, а после разоблачения неудачно попыталась скрыться. Она приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее муж Марат Хайруллин, пустившийся вместе с ней в бега, получил более суровое наказание — шесть лет лишения свободы.