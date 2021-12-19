Задержан муж кассирши из Ачинска, укравшей из банка более 20 млн рублей

По делу о хищении более 20 миллионов рублей из банка в Ачинске задержан еще один подозреваемый.

Им оказался супруг кассирши Анны Григорьевой, скрывшейся с этой суммой.

Неделю спустя она явилась в полицию после того, как полицейские попросили ее мать посодействовать раскрытию хищения из банка.

«В ходе расследования резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации, следователем МО МВД России „Ачинский“ Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки», — цитирует «РИА Новости» официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В итоге мужчину заключили под стражу на 1 месяц и 21 день.

Напомним, Григорьева исчезла в ночь с 6 на 7 декабря вместе с деньгами ачинского отделения «Альфа-банка». На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как Анна вытаскивала деньги из сейфа.

Финансовая организация заявила о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Судьба этих денег пока неизвестна.

Пользователи Сети не только не стали ее осуждать, но превратили ее в «народную героиню». «Молодец. Будет что в старости вспомнить!», «Дай бог ей здоровья!», «Беги, Аня, беги, такой шанс один на миллион!», «Гуляй, девушка, гуляй!», «Красава. Нахлобучила банк», «Надеюсь, не найдут ее. Вот красотка», — так комментируют историю с кражей в соцсетях.



Психолог Николай Рычков считает, что народ рассуждает так: в силу того, что население нищее, то обворовать богатых у данной группы людей сравнимо с таким явлением как «робингудство».

