Песков: Саакашвили – «загадочный элемент»
- 17 декабря 2021, 18:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил личность экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и политику этой страны.
В интервью RTVI представитель Кремля отметил, что власти Грузии в свое время стали отворачиваться от России, а потом Саакашвили пошел на безумство — развязал войну.
В результате Грузия зафиксировала в своей Конституции намерение вступить в НАТО, и теперь мы находимся по разные стороны баррикад, констатировал Песков.
По его словам, у Грузии с Саакашвили сложные дела. «Это загадочный совершенно элемент, потому что там, где появляется Саакашвили, сначала становится плохо, потом смешно, а потом совсем плохо. Но почему Грузия наступает несколько раз на эти грабли, мы не можем понять», — заключил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее стало известно, что находящемуся в заключении Саакашвили требуется пройти психонервную реабилитацию за рубежом. Об этом сообщил невролог Отар Тоидзе, состоящий в консилиуме врачей.
До этого другой врач заявил, что у бывшего президента Грузии обнаружено неврологическое расстройство — энцефалопатия Вернике, которое может привести нарушению памяти и проблемам со зрением.
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