Песков: Саакашвили – «загадочный элемент»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил личность экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и политику этой страны.

В интервью RTVI представитель Кремля отметил, что власти Грузии в свое время стали отворачиваться от России, а потом Саакашвили пошел на безумство — развязал войну.

В результате Грузия зафиксировала в своей Конституции намерение вступить в НАТО, и теперь мы находимся по разные стороны баррикад, констатировал Песков.

По его словам, у Грузии с Саакашвили сложные дела. «Это загадочный совершенно элемент, потому что там, где появляется Саакашвили, сначала становится плохо, потом смешно, а потом совсем плохо. Но почему Грузия наступает несколько раз на эти грабли, мы не можем понять», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что находящемуся в заключении Саакашвили требуется пройти психонервную реабилитацию за рубежом. Об этом сообщил невролог Отар Тоидзе, состоящий в консилиуме врачей.

До этого другой врач заявил, что у бывшего президента Грузии обнаружено неврологическое расстройство — энцефалопатия Вернике, которое может привести нарушению памяти и проблемам со зрением.