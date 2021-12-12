Невролог заявил о необходимости реабилитации Саакашвили за рубежом

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили требуется пройти психонервную реабилитацию за рубежом, сообщил невролог Отар Тоидзе, состоящий в консилиуме врачей.

По словам специалиста, неврологический статус политика является ведущим в его заболевании.

Тоидзе отметил, что стабильными остаются проблемы с передвижением и координацией, а также изменчивость характера. Однако это не выходит за нормативные рамки, добавил врач.

«Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, возможность которой в Грузии мы не нашли», — цитирует Тоидзе ТАСС.

Невролог подчеркнул, что Саакашвили нуждается в лечении в специальном учреждении, которого в Грузии нет.

Консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии, провел осмотр политика вечером 12 декабря.

Михаил Саакашвили © Zuma\TASS

До этого родные и близкие Саакашвили неоднократно утверждали, что экс-президент находится в подавленном состоянии. Кроме того, руководитель реабилитационного центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что ему вводили большие дозы психотропных препаратов.

Накануне стало известно, что находящегося в заключении Саакашвили посетит психиатр. К такому решению пришел врачебный консилиум.

На прошлой неделе подруга арестованного экс-президента Елена Ясько рассказала об ухудшении его здоровья: «у него очень сильно упал гемоглобин, есть проблемы и с высыпаниями, которые носят неврологический характер, со зрением, со слухом даже».

