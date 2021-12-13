Мурашко: заразившиеся «омикроном» россияне болеют бессимптомно

Заразившиеся омикрон-штаммом россияне переносят болезнь в основном бессимптомно, а у многих из них уже есть иммунитет к COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Течение на этом фоне идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим», — приводит «Интерфакс» слова главы Минздрава, сказанные в эфире телеканала «Россия 1″.

Мурашко отметил, что министерство уже обратилось к медикам из ЮАР за консультациями по лечению заболевания. Тем временем в российских лабораториях ведется работа по изучению особенностей штамма.

«У нас пока нет каких-то больших клинических наблюдений, но мы вышли на контакт с нашими коллегами из ЮАР и обсуждаем, какой опыт у них есть по течению заболевания», — объяснил министр.

Он добавил, что ученые двух стран обсуждают в онлайн-формате дальнейшие шаги взаимодействия для того, чтобы более детально изучить и понять, какие существуют особенности «омикрона».

Глава Минздрава также рассказал, что на данный момент в России болеют коронавирусом свыше 800 тысяч человек, а первую дозу вакцину от COVID-19 получили более 75 млн россиян, пишет газета «Известия».



«В стране более 650 тысяч медработников задействованы для борьбы с пандемией», — цитирует Мурашко ФАН.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что омикрон-штамм выявили уже у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. По ее словам, всего изолировано 177 человек, вернувшихся в Россию из Южной Африки.

Накануне стало известно, что омикрон-штамм был заподозрен у пятерых африканских граждан, проживавших в Новой Москве. Один из них недавно вернулся из Африки и проживал в деревне Голохвастово (ТиНАО) вместе со своими приятелями.

По состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения «омикроном» уже выявлены в 63 странах всех шести регионов ВОЗ