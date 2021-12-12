ВОЗ: омикрон-штамм распространяется быстрее «дельты»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что омикрон-штамм распространяется быстрее «дельты».

При этом обращается внимание, что данное заключение сделано на основе имеющихся на данный момент ограниченных сведениях.

Уточняется, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем дельта-вариант, в Южной Африке, где циркулирование «дельты» было низким. Между тем «омикрон» распространяется быстрее «дельты» и в других странах", например, в Великобритании, где число случаев заражения «дельтой» выше.

В ВОЗ также констатировали снижение эффективности вакцин в отношении инфицирования и распространения омикрон-штамма.

По состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения «омикроном» уже выявлены в 63 странах всех шести регионов ВОЗ, приводит ФАН сообщение организации.

Ранее стало известно, что омикрон-штамм существенно понижает способность вакцин к нейтрализации коронавируса. Проведенный в Гонконге эксперимент с вакциной Pfizer/BioNTech показал снижение эффективности в 32 раза.

Также сообщалось, что из ЮАР, считающейся родиной омикрон-штамма, приходят новости, внушающие осторожный оптимизм. По данным Национального института инфекционных заболеваний, за последние сутки количество заражений ковидом в ЮАР снизилось: в целом по стране зафиксировано 19 018 случаев (накануне их было 22 391), а в столичной провинции Гаутенг — 9 250 случаев (против 11 791 накануне).

Есть предположение, что новый вариант коронавируса станет «живой вакциной» от ковида и приблизит окончание пандемии, но с этой гипотезой согласны не все специалисты.

