В Новой Москве изолировали пять африканцев с подозрением на «омикрон»

Омикрон-штамм был заподозрен у пятерых африканских граждан, проживавших в Новой Москве.

Один из них недавно вернулся из Африки и проживал в деревне Голохвастово (ТиНАО) вместе со своими приятелями.

Из-за подозрений на COVID-19 к африканцам вызвали скорую помощь.

Как сообщил знакомый с ситуацией источник «РЕН ТВ», всех пятерых доставили в обсерватор. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала 9 декабря, что госпитализированы 28 граждан России, вернувшихся из ЮАР с коронавирусом или его симптомами. В обсерваторах с подозрением на COVID-19 находятся 177 человек.

По официальным данным, в России омикрон-штамм выявлен у двух человек, прибывших из ЮАР. Они были привиты, ковид у них протекает в легкой форме.



Недавно стало известно о первом случае завоза в Южную Корею омикрон-штамма из России. Его носитель въехал в Южную Корею 27 ноября и не является корейским гражданином. Детали его маршрута и возможные пути заражения выясняют.

По состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения «омикроном» уже выявлены в 63 странах всех шести регионов ВОЗ

